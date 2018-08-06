Томская область, 16 января, 2007, 19:50 — ИА Регнум. Президиум центрального совета политической партии "Справедливая Россия: Родина, Пенсионеры, Жизнь" 12 января отменил решения V внеочередной конференции регионального отделения партии в Томской области от 10 января, в том числе по выдвижению списка кандидатов в депутаты региональной Государственной Думы четвертого созыва, выборы которых пройдут 11 марта, как принятые с нарушением устава партии. Как 16 января передает корреспондент ИА REGNUM, такая информация содержится в письме секретаря президиума центрального совета "Справедливой России" Александра Бабакова председателю избирательной комиссии Томской области Геннадию Казаку.

Бабаков отмечает, что отменены итоги выборов первого заместителя председателя регионального отделения (10 января им стал заместитель мэра Томска Владимир Мазур) и секретаря бюро (этот пост занял Алексей Выборнов). Также отменен список кандидатов в депутаты областной Госдумы по единому избирательному округу (во главе списка - Владимир Мазур и Алексей Выборнов) и кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным округам. Соответствующее решение было подписано председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым 12 января 2007 года. Одновременно было подготовлено письмо на имя председателя избирательной комиссии Томской области.

Тем же решением президиума центрального совета партии назначено проведение конференции регионального отделения "Справедливой России" в Томской области, в проект повестки которой включены вопросы о выдвижении списка кандидатов в депутатов региональной думы.

Основанием для отмены решения стало нарушение устава партии и нарушения при подготовке конференции. Весомым аргументом в пользу отмены решений внеочередной конференции стал протест членов Партии пенсионеров , которые покинули зал заседаний, поскольку не поддержали действий бывших лидеров РПЖ Владимира Мазура и "Родины" Алексея Выборнова. По мнению большинства "пенсионеров", в ходе конференции были не учтены интересы 8-тысячного отделения партии пенсионеров, которое объединилось с отделением "Родины" (порядка 700 членов) и с отделением "Жизни" (порядка 100 членов).

Более того, были нарушены предварительные соглашения между тремя региональными отделениями, которые как раз предусматривали равновесие сил. 11 января члены партии пенсионеров наотрез отказались участвовать в работе бюро партии. 12 января президиум ЦК партии "Справедливая Россия" отменил все решения конференции.

Проведение конференции председатель "Справедливой России" Сергей Миронов поручил члену президиума ЦС партии, лидеру томских "пенсионеров", депутату гордумы, председателю Счетной палаты Томска Владимиру Козыреву. Последний сообщил, что конференция должна пройти до 20 января.