Калуга, 6 августа, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В Калужской области средняя зарплата за январь-май 2018 года, по оценке Калугастата, выросла на 11% к аналогичному периоду 2017 года и составила 35 тыс. 970 рублей. По данному показателю область удерживает третью позицию среди регионов ЦФО, сообщает 6 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти Калужской области.

Admoblkaluga.ru Статистика по рабочим местам в Калужской области.

Как было отмечено на совещании, в Калужской области в первом полугодии 2018 года среднемесячный уровень регистрируемой безработицы среди экономически активного населения региона составил 0,5%, что меньше среднего по России (1%). С начала 2018 года в органы службы занятости населения за содействием в поиске работы обратились более 12 тыс. человек, трудоустроено около 9 тыс. граждан.

Численность работающих инвалидов области в трудоспособном возрасте составляет 6428 человек (28,9% от общего числа проживающих инвалидов). За 6 месяцев 2018 года доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся за содействием составила 53%.

Отметим, в 2018 году в калужском регионе было проведено 400 заседаний областной и муниципальных комиссий по укреплению финансовой дисциплины, на которых заслушаны представители 1961 организации и индивидуальных предпринимателей. В результате погашена задолженность по зарплате на сумму более 131,7 млн рублей, снижена задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему РФ на сумму более 479,2 млн рублей. В учреждениях бюджетной сферы региона задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Калужской области к 1 марта 2018 года достигла 171 млн рублей. Большая часть суммы — это задолженность организаций-банкротов, либо предприятий, которые находятся в процессе банкротства. Также 6,5 тыс. нарушений в сфере трудового законодательства выявлено правоохранителями области в 2017 году. Возбуждено 20 уголовных дел.