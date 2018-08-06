Рим, 6 августа, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Правительство Италии не ограничится сокращением расходов на мигрантов с 35 до 25 евро на человека в день, как это планировалось ранее. Глава МВД Маттео Сальвини пообещал, что расходы будут сокращены вдвое, то есть до 17,5 евро в день, сообщает Il Giornale в понедельник, 6 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По оценке министра, правительство сможет таким образом получить до 500 млн евро, которые будут направлены на дополнительное финансирование правоохранительных органов и пожарной охраны.

Столь значительное сокращение расходов на мигрантов, запросивших убежища, связано, по всей видимости, и с сокращением их общего количества, а также с тем, что местные власти по рекомендации МВД будут рассматривать такие запросы быстрее, чем раньше.