Салехард, 6 августа, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Глава села Салемал Ямальского района нарушал права подростков, работавших на благоустройстве территории. По обращению матери одного из школьников прокуратура провела проверку и выявила незаконную эксплуатацию детского труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Василий Перов. Тройка. 1866

В ходе прокурорской проверки установлено, что со 2 по 5 июля 2018 глава села Салемал без заключения трудовых договоров привлёк 15 подростков в возрасте от 14 до 17 лет к уборке территории муниципального образования, сбору и погрузке мусора, в том числе строительного, превышающего установленные нормы от 5 до 13 кг. Кроме того, школьники работали свыше положенных по закону пяти часов, без средств индивидуальной защиты, без обязательного предварительного медицинского осмотра и инструктажа.

Глава села был оштрафован на 55 тыс. рублей. Выявленные прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа нарушения закона устранены.