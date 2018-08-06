Ульяновск, 6 августа, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области на место министра здравоохранения, семьи и социального благополучия рассматривалось «несколько кандидатур». По «итогам обсуждений принято решение о том, что этот пост займет заслуженный врач РФ, главврач областного онкодиспансера Сергей Панченко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам встречи в центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

В ходе совета главных врачей губернатор Ульяновской области Сергей Морозов озвучил ряд кадровых решений. По его словам, «профессиональным сообществом было предложено несколько кандидатур на должность» министра здравоохранения региона. В результате принято решение о том, что этот пост займет Сергей Панченко, возглавлявший областной онкологический диспансер.

«Перед ним поставлены задачи по реализации важнейших направлений, в том числе по национальному проекту «Здравоохранение», решению проблемных вопросов, связанных с госзакупками лекарственных средств», — сказал глава региона.

Сергей Панченко, в свою очередь, заявил, что на новом посту «одной из первых задач станет нормализация ситуации, связанной с закупками лекарств, меры по повышению качества и эффективности работы ряда лечебных учреждений».

Сергей Морозов также сообщил, что центральную клиническую медико-санитарную часть Ульяновска возглавит Елена Ледяева, ульяновскую райбольницу — заслуженный врач России Вера Чивильгина,

Отметим, по данным СМИ, 3 августа был арестован экс-министр здравоохранения Ульяновской области.

Напомним, в июле в Ульяновской области было возбуждено уголовное в отношении депутата Законодательного собрания, председателя комитета по социальной политике, министра здравоохранения Ульяновской области, гендиректора АО «Ульяновскфармация» и её заместителя. Следствие считает, что подозреваемые «объединились для совершения хищения средств», выделяемых по государственным программам области в сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Железнодорожного района Ульяновска заявила о том, что областной минздрав Ульяновской области создавал дефицит лекарств в областной клинической больнице, чтобы пациенты покупали лекарства за свой счёт.

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