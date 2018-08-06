Екатеринбург, 6 августа, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Международная промышленная выставка ИННОПРОМ стала эффективным инструментом презентации свердловских предприятий потенциальным партнерам, в том числе из-за рубежа, и перехода от отдельных поставок оборудования к реализации промышленных проектов «под ключ». Об этом на пресс-конференции 6 августа сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Innoprom.com ИННОПРОМ

По словам главы минпромнауки региона, выставка вызывает все больший интерес у профессионального сообщества, чья доля среди посетителей, по данным организаторов выставки, в 2018 году превысила 76%.

В ходе ИННОПРОМ-2018 для ознакомления с промышленным и инновационным потенциалом представители шести стран посетили площадки 13 промышленных предприятий региона.

«Мы уверены, что по итогам этой выставки уже в следующем году будут реализованы конкретные проекты», — сказал Сергей Пересторонин, отметив, что в 2017 году в регионе было запущено 18 новых производств, шесть из которых состоялись благодаря взаимодействию, организованному в рамках выставки ИННОПРОМ.

Еще одним важным эффектом ИННОПРОМа Сергей Пересторонин назвал масштабирование проектов. «Мы уходим от договоров только на поставку оборудования и переходим на другой уровень компетенций — реализацию проектов «под ключ». Помимо поставки будет идти монтаж, обслуживание, обучение персонала. Это открывает новый уровень в плане перспектив сотрудничества», — отметил министр.

Он отметил, что ИННОПРОМ — уже давно не просто публичное мероприятие.

«Самое главное выставка дает жителям Свердловской области — у нас появляются дополнительные рабочие места, пополняется бюджет региона, что позволяет реализовывать те социальные программы, которые озвучены инициированы губернатором в программе «Пятилетка развития», — подчеркнул Сергей Пересторонин.