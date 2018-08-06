Севастополь, 6 августа, 2018, 14:04 — ИА Регнум. На северной стороне Севастополя 33 частных домовладения находятся в зоне возможного обрушения, правоохранительные органы занимаются проверкой их законности. Об этом 6 августа на аппаратном совещании в правительстве города-героя заявил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Александр Веселков.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Угроза дальнейшего обвала грунта на территории садовых товариществ «Парус» и «Лесовод» остаётся. В зоне возможного обрушения находится 33 участка. Принято решение направить эту информацию в правоохранительные органы, чтобы оповестить граждан об опасности и проверить правомерность выделения земельных участков в зоне экзогенного процесса», — отметил чиновник.

Напомним, 30 июля из-за оползня на территории садового товарищества «Парус» обрушились два частных дома. 31 июля от места первоначального обвала грунта произошёл повторный обвал в сторону пляжа «Учкуевка».