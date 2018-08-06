Вашингтон, 6 августа, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Социальная сеть Twitter восстановила доступ к аккаунту чернокожей американки Кендис Оуэнс, скопировавшей в своём микроблоге расистские высказывания обозревателя газеты The New York Times Сары Чонг. Отмечается, что скандал разгорелся после того, как издание раскрыло свои планы взять Чонг на работу в сентябре.

rutwitter.com Твитер

Пользователи соцсетей припомнили Чонг множество расистских «твитов», выражающих нетерпимость по отношению к людям с белой кожей. Оуэнс опубликовала сообщения Чонг, заменив в них «белых мужчин» на негров и евреев. После этого аккаунт активистки был немедленно заблокирован. Впоследствии пользователи Twitter встали на защиту Оуэнс, обвинив администрацию соцсети в двойных стандартах.

Как сообщало ИА REGNUM, сама Сара Чонг отметила, что её записи — «шутка и сатира». По её словам, расистские «твиты» были нацелены не на всех светлокожих американцев.

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