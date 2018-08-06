Ташкент, 6 августа, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В Генеральной прокуратуре Узбекистана появится новое подразделение, которое будет контролировать законность действий налоговых и таможенных органов, сообщает 6 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на указ главы государства.

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Согласно документу, у генпрокурора Узбекистана появится заместитель, который будет отвечать за надзор в налоговой и таможенной сферах. Заместители прокуроров по данному направлению также появятся во всех регионах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в структуре Генпрокуратуры Узбекистана было создано управление по правовой защите предпринимательства и инвестиций. Ранее в ведомстве появился департамент по борьбе с экономическими преступлениями.