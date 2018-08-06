Киев, 6 августа, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Уже осенью депутаты изберут новый состав Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК), поскольку миновала угроза роспуска Рады. Об этом сегодня, 6 августа, заявил в эфире телеканала NewsONE депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арешонков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, досрочных выборов опасались депутаты «Народного фронта».

«Это (назначение ЦИК — ред.) обязательно нужно будет сделать, потому что мы уже вплотную подойдем к организации избирательной кампании… Теперь это опасение (роспуск Рады — ред.) снято, можно голосовать за ЦИК. Президент заявил, что будет снята кандидатура (в ЦИК — ред.) от БПП. Политические силы готовы рассматривать возможность представления места в ЦИК «Оппозиционному блоку». Это было главной причиной отсутствия окончательных договоренностей по голосованию», — добавил Арешонков.

ИА REGNUM напоминает, что до летних каникул Верховная рада не обновила состав ЦИК, хотя в 2019 году в стране должны состояться и президентские, и парламентские выборы. В начале февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление относительно обновления состава Центризбиркома. Затем кандидаты прошли спецпроверку. При этом президент не включил в состав ЦИК ни одного представителя от фракции «Оппозиционный блок».

В августе глава украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в сентябре одним из первых Верховная рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса и обновление Центральной избирательной комиссии.

«В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс», — сказал Парубий.

Эксперты уверены, что в результате политических манипуляций президент Украины Петр Порошенко сумеет добиться лояльного ему лично обновленного состава ЦИК.