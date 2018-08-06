Киев, 6 августа, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Экспорт зерна сократила Украина на 11% в первом полугодии 2018 года по сравнению с январем-июнем 2017 года, заявил директор Института аграрной экономики Украины Николай Пугачев, сообщает 6 августа УНИАН.

Николай Пимоненко. Жница. 1889

По его словам, Украина экспортировала за указанный период 18,6 млн т зерновых, в том числе 5,8 млн т пшеницы, 12,1 млн т кукурузы и 0,4 млн т ячменя.

Напомним, в первом полугодии 2018 года 43,2% аграрного экспорта Украины пришлось на азиатские страны. Также в первом полугодии 2018 года уменьшился экспорт сельскохозяйственной продукции в целом — на 2% до $8,6 млрд.