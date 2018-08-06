Омск, 6 августа, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста неизбежно, потому что в России ежегодно прибавляется более 1 миллиона пенсионеров, а количество граждан трудоспособных убавляется. Нынешнее пенсионное законодательство не отвечает требованиям времени и давно перестало отвечать интересам нынешних граждан предпенсионного и пенсионного возраста, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель секретаря Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Омской области Павел Коренной.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

В настоящее время необходимо выработать полезные и конструктивные предложения по поводу того, как можно усовершенствовать пенсионную реформу с минимальными потерями для населения. В частности, желательно оставить льготы гражданам, которые проживают в тяжелых климатических условиях. Неплохо было бы ввести льготы для предприятий и организаций, которые принимают людей предпенсионного и пенсионного возраста. Также необходимо сохранить размеры пенсий не ниже инфляции.

«Сейчас реализуется проект «Старшее поколение», работа по этому проекту должна быть усилена для того, чтобы каким-то образом вовлечь людей пенсионного возраста в социальную активность, что может послужить условием для продолжения их активной жизни. Пенсионная реформа в России рано или поздно должна была произойти, но она должна пройти с минимальным ущербом для социально-незащищенных слоев населения», — высказал свое мнение Коренной.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»