Киев, 6 августа, 2018, 13:45 — ИА Регнум. На Украине продолжают обсуждать последствия решений ВТО по торговым конфликтам с Россией, которые оказались не в пользу Киева.

Флаг ВТО

Напомним, за последнее время в ВТО вынесли сразу два таких вердикта: сначала организация признала неправомерными украинские пошлины против российского аммиака; а потом отвергла украинскую жалобу на запрет экспорта в Россию железнодорожного оборудования.

Теперь в министерстве экономического развития Украины убеждены, что транзитные ограничения РФ для украинских товаров должны быть отменены, поскольку это нарушает права и интересы украинских производителей и экспортеров (это решение должно быть обнародовано в декабре).

«Неправомерные действия Российской Федерации об ограничении транзита должны получить объективную оценку экспертов Всемирной торговой организации и, безусловно, должны быть отменены. Это будет способствовать устранению нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров со стороны Российской Федерации и позволит восстановить транзитный потенциал», — заявили в ведомстве.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что проигрыш Украины в споре с Россией во Всемирной торговой организации — это больше политический фактор, чем экономический.

«Проигрыш Украины второго дела в ВТО против России свидетельствует о том, что наше представительство в этой организации юридически слабее, чем у россиян. То есть это сугубо профессиональные, юридические поражения», — отметил Новак.

Он прогнозирует, что после проигрыша споров в ВТО некоторые украинские предприятия понесут убытки.

«Эти поражения приведут к потерям для определенных украинских производителей. Хотя, с другой стороны, даже если бы Украина и выиграла дела в ВТО, РФ при желании нашла бы другие основания не закупать украинскую технику. Поэтому проигрыш Украины в ВТО — это больше политический фактор, чем экономический. Россия ведет против нас гибридную войну, где экономическая сфера — одна из основных. И, соответственно, все ограничения — элементы этой войны», — добавил эксперт

Украинские СМИ между тем уже нагнетают напряжение относительно вышеупомянутого «транзитного» иска, называя его «ключевым» и «сильно влияющим на всю украинскую торговлю».

«Итак, Россия блокирует перевозки украинских товаров и ссылается на статью 12 кодекса ВТО. Статья говорит, что в случае угрозы безопасности страны правила свободной торговли и транзита могут быть нарушены. К сожалению, союзником России в этой ситуации оказались США. Почему? Потому что Трамп опирается на ту же самую статью, когда блокирует импорт в США алюминия и стали. Президент США говорит о том, что если по американским соображениям что-то угрожает безопасности Америки, то мы можем блокировать импорт алюминия и стали. В этом вопросе 12 статья ключевая… Если в декабре суд вынесет решение в пользу России, то это будет конец ВТО в его нынешнем виде. Это судьбоносное решение не только для Украины, но и для всего мира. В случае нашего проигрыша мы не имеем права провозить свои товары транзитом через РФ, потому что это нарушает ее безопасность. Из-за политики Трампа такая ситуация на руку и США, но это крайне невыгодно всему мировому устройству. Это меняет правила игры и угрожает свободной торговле и свободе перемещения», — пишет, в частности, украинское деловое издание «Новое время».