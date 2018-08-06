Глазго, Великобритания, 6 августа, 2018, 13:35 — ИА Регнум. На чемпионате Европы по водным видам спорта российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую медаль в технической программе.

(сс) o.did Синхронное плавание

За своё выступление Колесниченко набрала 93,4816 балла. Серебро выиграла украинская спортсменка Елизавета Яхно с результатом 91,3517 балла. Третьей стала итальянка Линда Черрути, выступление которой судьи оценили в 90,1778 балла.

Ранее Колесниченко стала победительницей чемпионата Европы в технической программе в дуэте с Варварой Субботиной.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Эдинбурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом.

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