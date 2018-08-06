Посёлок Старая Суртайка, Алтайский край, 6 августа, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Единственная школа в селе Старая Суртайка (Красногорский район Алтайского края), о сохранении которой Владимира Путина попросили местные жители в ходе «прямой линии», укомплектована преподавательским составом и всем необходимым для организации учебного процесса 36 детей. Сейчас там заканчивается ремонт. Как следует из официального сообщения регионального правительства, ход её подготовки к новому учебному году оценил врио губернатора Виктор Томенко оценил лично.

Altairegion22.ru По поручению Владимира Путина школу в алтайском селе Сарая Суртайка готовят к открытию

Любопытно, что в ходе общения с авторами обращения — Алёной Регер и Натальей Пушкиновой — он укорил их в дезинформации:

«Напугали всю страну, что школа будет закрываться. А она и не собиралась закрываться. Ну и хорошо, слава Богу, разобрались!», — цитирует Виктора Томенко официальный сайт алтайского правительства.

Altairegion22.ru Один из отремонтированных классов в школе села Сарая Суртайка (Алтайский край)

Напомним, в ходе июньской «прямой линии» состоялось прямое включение из села Старая Суртайка. Его жители рассказали, что школа, где до девятого класса занимаются 47 учеников из трёх сёл, закрывается из-за недостатка учителей. Но когда врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко дали слово, он заверил президента, что у школы есть будущее:

«В планах закрытия её нет. Вероятно, какой‑то сбой информации прошёл на уровне тех муниципальных руководителей, которые собирались на сход и доводили информацию до жителей».

На то, чтобы исполнить поручение президента из бюджета Алтайского края было потрачено более трёх миллионов рублей. На эти деньги было восстановлено ограждение территории школы, отремонтированы две входные группы, система вентиляции и установлены пластиковые окна. Также выделенные средства помогут в ремонте спортивного зала, системы электроснабжения, замене и покраске кровельного покрытия и внутренней отделке помещений. Ранее было заявлено, что школа полностью укомплектована преподавательским составом.

Читайте также: Алтайская школа, сохранённая после обращения к Путину, укомплектована

«Все 12 преподавателей, которые здесь должны работать, набраны. С 1 сентября они начнут работать», — заверил Виктор Томенко.

По его словам, несмотря на то, что школа большая, рассчитана более чем на 100 человек, в этом году в ней будут учиться только 36 учеников, но тем не менее вся инфраструктура и помещения (гардероб, спортзал, актовый зал, кабинеты) планируется подготовить к началу учебного процесса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, филиал школы в селе Старая Суртайка, о котором Владимиру Путину в ходе «прямой линии» рассказали местные жители, действительно собирались закрыть. Поручение Виктору Томенко сохранить школу Владимир Путин дал потому, что, как Алёна Регер и Наталья Пушкинова тоже считает: школа закрывается — посёлок, село умирает.

«А мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали особенно таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело бы перспективы развития», — резюмировал глава государства.

Только вот если 10 лет назад в Алтайском крае насчитывалось 1514 школ, то сейчас, судя по официальным данным регионального минобразования, действуют немногим более 1100 школ и порядка 100 филиалов. К сожалению, процесс оптимизации общего образования на селе, где проживает половина населения региона, продолжается.