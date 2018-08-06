Лондон, 6 августа, 2018, 13:26 — ИА Регнум. По мнению властей Великобритании, Евросоюз нарушит собственное законодательство в том случае, если не пойдёт на компромисс с Лондоном по заключению договора о сотрудничестве после процедуры Brexit. Об этом пишет 6 августа газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Издание напоминает: основной документ ЕС — Лиссабонский договор — предполагает, что власти Евросоюза приложат все усилия для достижения взаимоприемлемого соглашения по Brexit, однако Брюссель, по мнению Британии, продолжает затягивать решение данного вопроса, что приближает возможность Brexit без заключения указанного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европейский союз готовится к «совершенно разным сценариям» выхода Великобритании из объединения стран.

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