Тюмень, 6 августа, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В Тюменской области на скамье подсудимых оказались житель посёлка Пойковский Нефтеюганского района ХМАО и двое мужчин из Тюмени, обвиняемые в покушении на кражу из нефтепровода. По версии прокуратуры и следствия мужчины пытались похитить 30 тыс. литров «чёрного золота», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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Из материалов уголовного дела следует, что в августе 2016 года житель поселка Пойковский узнал от своего знакомого о наличии несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод АО «Транснефть-Сибирь» в Исетском районе Тюменской области. Быстро нашлись помощники, согласившиеся поучаствовать в хищении нефти. Ими стали двое жителей Тюмени.

Злоумышленники арендовали гараж, рядом с которым была установлена цистерна для слива нефти объемом 30 тыс. литров. Наняли ещё двух жителей Исетского района, которые прорыли траншею от гаража до врезки в нефтепровод.

Но совершить задуманное мужчинам не удалось, так как шланг обнаружил руководитель одной из организаций и сообщил в администрацию района, которая подключила полицию. Шланг привёл полицейских к гаражу, где хранились вещи одного из подозреваемых. Затем «накрыли» всю группу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре задержаны трое жителей Томской области, которых подозревают в попытке кражи нефти у ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Их поймали в момент заполнения четырёх цистерн общим объёмом 75 тонн из незаконной врезки в нефтепровод.