Калуга, 6 августа, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В водоёмах Калужской области 4 августа утонули три человека. В реке Протве Боровского района утонул 54-летний мужчина, в реке Оке Ферзиковского района погиб 25-летний мужчина и в местном водоеме у деревни Новоскаковское в Дзержинском районе погиб 19-летний парень. Об этом 6 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

Исаак Левитан. У омута. 1892

По её словам, следственными органами проводятся процессуальные проверки, все обстоятельства гибели людей устанавливаются.

«По предварительной информации, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказала Лилия Мошкова.

Как напомнили ИА REGNUM в следственном управлении СКР России по Калужской области, официальная статистика свидетельствует, что в водоёмах РФ ежегодно гибнет более 10 тыс. человек. На 100 тыс. населения тонут 8−10 человек. Среди тонущих около четверти составляют дети до 16 лет.