Ульяновск, 6 августа, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области на заседании правительства одобрен законопроект «О ежемесячной денежной выплате на первого ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет». Он направлен на поддержку молодых мам, не достигших 25-летнего возраста, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Соролья Хоакин. Первый ребенок. 1890

Отмечается, что целью законопроекта является поддержка «молодых семей и стимулирование рождения первых детей женщинами в возрасте, не превышающем 25-летнего возраста». Предлагается установить 3 тыс. рублей, которые планируется выплачивать ежемесячно на ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Также предполагается ввести «критерий нуждаемости»: среднедушевой доход семьи не должен превышать 15 550 рублей.

Власти считают, что это поможет молодым семьям быть экономически самостоятельнее, создаст условия для их профессиональной адаптации:

«В условиях «демографической ямы 90-х годов» наиболее важным и ответственным шагом становится рождение в семьях первых детей в относительно раннем фертильном возрасте женщин, чтобы у семьи было больше возможностей для рождения последующих детей».

По расчётам, первенца в Ульяновской области ждут около 4,4 тыс. женщин (37% от общего количества рождений в год), из них 1619 — женщины до 25-летнего возраста. С учётом критерия нуждаемости, ожидаемое количество получателей выплаты — 1500 человек в год.

Выплаты начнутся с 1 января 2019 года, решение будет действовать по 31 декабря 2022 года. По прогнозам, на предоставление выплаты потребуется 54 млн рублей ежегодно, с учётом расходов на доставку выплаты 55,4 млн рублей в год.