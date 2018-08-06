Луганск, 6 августа, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Не стало актёра Виктора Черненко. Он скончался на 57-м году жизни.

Nezavisimiyteatr.com Виктор Черненко

«Ушёл на небо мой коллега Виктор Черненко… Замечательный человек и талантливейший актёр. Горе ужасное… Потеря невосполнимая…», — написала в Instagram актриса Мария Берсенова.

https://www.instagram.com/p/BmGUp8NAq-C/

По её словам, Черненко умер 3 августа. А сегодня, 6 августа, состоятся его похороны. В последний путь его провожают в Луганске. О причинах смерти актёра не сообщается.

Виктор Черненко родился 19 июля 1962 года. После окончания в 1987 году Днепропетровского театрального училища работал ведущим программ местного телевидения в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины. Играл в Николаевском русском драматическом театре. Сотрудничал с антрепризной группой «Московский Независимый Театр» Дмитрия Рачковского.