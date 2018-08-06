Вильнюс, 6 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. МВД Литвы в сентябре 2018 года проведёт среди руководящего состава учения, в которых будет симулироваться взрыв устройства с последующим загрязнением окружающей среды радиацией. МВД Литвы объявило, что такие учения пройдут 6 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

В противогазе

Эти учения — не полевые, их цель — проверить поведение и очерёдность действий должностных лиц в условиях крупномасштабного ЧП. При этом глава МВД Эймутис Мисюнас утверждает, что опасность взрыва радиоактивной бомбы существует со стороны международного терроризма. «Мы видим ситуацию в европейских странах, поэтому хотим посмотреть, как все учреждения координируют свою деятельность», — сказал агентству BNS Мисюнас, рассуждая, что «от джихадистов за последние несколько лет в Европе погибло несколько сотен человек».