Киев, 6 августа, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко находится в отпуске, хотя при этом занимается государственными вопросами. Данную информацию подтвердил 6 августа в эфире телеканала NewsONE депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арешонков.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Купается

«Президент государства никогда не находится напрямую в отпуске. Да, он занимается государственными вопросами», — сказал Арешонков.

Более конкретной информации соратник главы Украины не озвучил.

Он считает, что Порошенко может объявить о своем участии в президентской кампании 24 августа или осенью 2018 года.

«По состоянию на сегодняшний день президент не огласил, что он будет баллотироваться. Из того что я знаю, проводится абсолютно обычная работа президента. Никакой безумной, отдельной избирательной кампании пока еще никто не начинал. Мне кажется, решение будут принято или 24 августа, когда он сам огласит, или в начале осени, когда подойдет термин начала президентской кампании», — рассказал Арешонков.

4 августа украинское издание «Страна» сообщило, что президент Петр Порошенко, судя по всему, ушел в отпуск, и возможно, отдыхает за границей.

Издание отмечает, что в администрации президента информацию об отдыхе главы государства засекретили, при том, что летний отпуск Порошенко планировал демонстративно провести на Украине, чтобы не попадать в новый скандал вроде предыдущего, связанного с его отдыхом на Мальдивах.

Со ссылкой на свои источники «Страна» приводит несколько версий. По одной из них Порошенко отправился в свои владения в Испании, по другой — катается по Средиземному морю на яхте, по третьей версии — решил отдохнуть на Украине, но в условиях полнейшей конспирации.