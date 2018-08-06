Санкт-Петербург, 6 августа, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Авиакомпанию «Победа» — 100% дочернее предприятие «Аэрофлота» — оштрафовали в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Rostkol Самолет авиакомпании «Победа»

«Победа» получила штраф по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ за непредоставление документов, наказание составило 450 тыс. рублей.

Как пояснили антимонопольщики, по приказу ФАС петербургское управление проводит постоянный мониторинг цен на авиаперевозки по маршрутам, которые отправляются или прибывают в аэропорт «Пулково».

«Информацию о динамике цен в антимонопольный орган предоставили все, получившие запросы авиакомпании, кроме «Победы», — подчеркнули в УФАС. Кроме того, в управлении отметили, что отечественный лоукостер уведомили о такой необходимости «надлежащим образом», однако представители компании даже проигнорировали рассмотрение дела об административном правонарушении и 6 августа в УФАС не явились.

Заметим, ранее заместитель главы управления Вячеслав Тукаев заявлял, что антимонопольщики часто сталкиваются с «недопониманием» в среде петербургских компаний и со «злостными нарушениями», когда предприятия не предоставляют требуемые документы.