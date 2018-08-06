Фрайбург, Германия, 6 августа, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Шеф криминальной полиции немецкого города Фрайбург Петер Эгетемайер предложил новый способ поимки распространителей детской порнографии в даркнете, передает немецкий телеканал N-TV.

Dipsphotography Даркнет

«Любой, кто пользуется чатом, кто хочет участвовать в форумах, должен поставлять материал, — сказал Эгетемайер прессе. — Тот, кто этого не делает, должен сразу же признаваться сотрудником полиции. Это нужно срочно изменить».

По его словам, с помощью такого метода можно было бы расследовать гораздо быстрее многие дела. Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Германии начался судебный процесс над руководителями платформы Элизиум, распространявшей детскую порнографию.