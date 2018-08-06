Владивосток, 6 августа, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Приморский край значительно увеличил экспорт рыбной продукции, в 2017 году регион поставил почти 100 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов, сообщает 6 августа пресс-служба администрации региона.

Франс Снайдерс. Рыбная лавка

По данным краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, основной объем рыбной продукции пришелся на Москву, Сахалинскую область, а также Хабаровский и Камчатские края.

«В 2017 году в регионы РФ из Приморья экспортировано почти 100 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, что в 2,4 раза больше, чем в 2014 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году Приморье поставило почти 27 млн условных банок рыбных консервов и порядка 250 тыс. рыбных пресервов, что составляет 157% и 200% от объемов 2014 года соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росрыболовоство установило дальневосточным рыбакам суточные нормы добычи рыбы и морских биоресурсов при осуществлении любительского лова.

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