Москва, 6 августа, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Во втором квартале 2018 года компания «Роснефть» сохранила среднесуточную добычу углеводородов на уровне первого квартала текущего года — 5,71 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Об этом говорится в сообщении компании.

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«Добыча углеводородов составила 5,71 млн баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки во втором квартале 2018 г., сохранившись на уровне первого квартала 2018 г», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Роснефть» в первом полугодии 2018 года снизила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добычу углеводородов на 0,7%.

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