Берлин, 6 августа, 2018, 12:22 — ИА Регнум. На протяжении многих десятилетий поставляемая из России по нефтепроводу «Дружба» нефть согревала дома граждан Германии даже в самые темные дни холодной войны. Тем не менее новый трубопровод, по которому газ через Балтийское море пойдет прямиком из России, способствует не дружбе Берлина с его союзниками, а лишь вбивает между ними клин, пишет Томас Эскритт в статье для Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Так, большинство стран Европы ожидает, что Германия, чей канцлер Ангела Меркель в июле заявила об усилении ответственности ФРГ, начнет делать больше для проецирования влияния ЕС, а также защиты восточноевропейских соседей, опасающихся наступления России. Тем не менее, покупая у Москвы поступающий по «Северному потоку — 2» газ, Берлин идет в обратном направлении: таким образом своих транзитных доходов лишается Украина, которая вместе с Польшей и странами Прибалтики становятся более уязвимыми для сокращений поставок газа.

«Берлину придется заплатить еще более высокую цену, лишившись доверия стран Прибалтики, Польши и Украины», — отметил союзник Меркель в парламентском комитете по иностранным делам Родерик Кизеветтер.

«Мы, немцы, всегда говорим, что удерживание Запада вместе является нашим «центром гравитации», однако Россия с помощью своего подхода смогла выбить ФРГ, по меньшей мере в плане энергетической политики, из этой западной солидарности», — добавил он.

Многие аналитики убеждены, что коммерческая целесообразность проекта незначительна, поскольку Россию и ФРГ уже связывает один проходящий по дну Балтийского моря трубопровод. И хотя «Северный поток — 2» удвоит экспортный потенциал, спрос на этот газ остается под сомнением.

Напомним, на прошедшем 11−12 июля саммите НАТО президент США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что она является «заложницей» России, сославшись на большой объем поставок российского газа в ФРГ. Впоследствии, на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, он вообще назвал проект газопровода ошибкой, отметив, что против стран — участниц проекта могут быть применены санкции, но только в качестве последнего средства.