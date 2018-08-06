Москва, 6 августа, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Приняв решение повысить НДС на 2%, власти РФ не проработали инициативу и не оценили последствия. Теперь в различных отраслях начинается работа с последствиями, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Ранее газета «Известия» сообщала, что Министерство экономического развития РФ предложило участь в тарифах ЖКХ утверждённый ранее двухпроцентный рост НДС. При этом отмечается, что такая мера необходима, дабы уберечь поставщиков ресурсов от прямых убытков.

Здесь надо учитывать общее положение, что с точки зрения Налогового кодекса, если компании оказывают какие-то услуги, в том числе управляющие компании, то на эту сумму начисляется налог на добавленную стоимость. Учитывая тот факт, что НДС увеличивается, для компании увеличивается размер платежей именно налога.

Но они, с другой стороны, связаны тарифами: государство устанавливает тарифы на коммунальные услуги, выше которых они продавать свои коммунальные услуги не могут. И выходит такая «вилка»: с одной стороны, они и поднять цены не могут, с другой стороны — должны бюджету отчислять больше, объясняет эксперт.

В этой ситуации возникает такой момент, что у них доходы от деятельности уменьшаются и увеличиваются убытки. Соответственно, получается так, что государство приняло закон о повышении НДС с 18 до 20%, а теперь думает, как коммунальщикам выпадающие доходы компенсировать.

И вот обсуждаются — что делать, может быть, компенсировать, может быть, увеличивать тарифы. В данной ситуации, насколько я понимаю, сами управляющие компании вышли в правительство РФ с предложениями как-то им компенсировать повышение НДС. И они сами предлагают: либо повышайте тарифы, либо компенсируйте нам, — говорит Спиридонов.

Внесение изменений в Налоговый кодекс влечет за собой внесение изменений в другие законодательные акты, уточняет Спиридонов. И правительство будет решать, что с этим теперь делать.

На самом деле, когда принимали закон о повышении НДС, не думали о последствиях. Фактически задумались только сейчас. Надо было либо подождать с принятием закона о повышении НДС, либо прорабатывать его с учетом всех рисков — в том числе и подумать о компенсации в сфере ЖКХ. Кроме того, все всегда ложится на конечного потребителя, — заключает юрист.

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