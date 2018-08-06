Киев, 6 августа, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Украинские власти обсуждают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил Омелян.

Напомним, решение о закрытии железнодорожного сообщения с Россией неоднократно предлагали принять в Киеве. Так, по различным данным, продвижением данной идеи на Украине занимаются секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а также председатель парламента страны Андрей Парубий.

В конце прошлого года Омелян также заявлял, что решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией будут приниматься украинскими властями в 2018 году на основе аналитических данных.

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