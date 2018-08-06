Киев, 6 августа, 2018, 12:17 — ИА Регнум. За первое полугодие государственное агентство лесных ресурсов Украины восстановило 25,5 тыс. га, сообщает 6 августа УНИАН.

Джордж Клаузен. Посадка деревьев. 1888 (фрагмент)

Согласно сообщению, среди восстановленных площадей было 1,2 тыс. га новых лесов. Помимо этого, агентство засеяло 226 га семенами деревьев, чтобы предприятия имели древесину в следующем году. Отмечается, что в 2017 году на Украине восстановили 53,2 тыс. га леса.

Читайте также: На Украине приостановили вырубку карпатских лесов

Напомним, контрабанда леса — одна из самых больных тем на Украине, на экспорт кругляка даже введен мораторий. Однако контрабандисты все равно рубят лес и продают его. Так, по различным данным, до 30% леса на Украине было вырублено преступниками.