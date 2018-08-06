Киев, 6 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В Пенсионном фонде Украины растет дефицит, поскольку в первом полугодии 2018 года государственный бюджет недополучил запланированные 14 млрд грн (более 500 млн долл), — заявил в эфире телеканала NewsONE экс-министр коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Минус 14 млрд грн за первое полугодие — недовыполнение доходной части бюджета. Абсолютно понятно, что там накапливается дырка. Заем от казначейства значит, что эти деньги забрали из каких-то других статей, которые не будут профинансированы. Это следствие абсолютно непрофессиональных решений со стороны правительства и коалиции, которая ни за что не отвечает и которой не существует в природе, если рассматривать с юридической точки зрения», — сказал Кучеренко.

По его словам, правительство Украины допустило коллапс госуправления.

«Это тупик государственного управления. Это коллапс госуправления, который мы не просто наблюдаем, мы в зоне эксперимента. Над нами с вами ставится этот эксперимент», — добавил Кучеренко.

Он прогнозирует, что несмотря на все заявления о нормализации ситуации, до конца 2018 года правительство Владимира Гройсмана будет в «аварийном порядке» искать деньги на выплату пенсий.

«Очевидно, что проблема дефицита Пенсионного фонда не решена. Эта проблема будет каждый месяц как-то в аварийном порядке решаться. Другое дело, что Гройсман будет пытаться этого (задержек с выплатами пенсий — ред.) не допускать, он будет забирать деньги с других статей», — подытожил Кучеренко.

ИА REGNUM напоминает, что в июле по всей Украине начались масштабные задержки с выплатами пенсий. Лишь 26 июля министерство финансов Украины в полном объеме перечислило на счета Пенсионного фонда средства для выплаты задержанных пенсий.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире «5 канала» заявил, что в пенсионном кризисе виновен «человеческий фактор».

«Я лично не считаю, что действия именно Пенсионного фонда привели к задержкам по выплатам пенсий, потому что Пенсионный фонд Украины имеет особенности своей работы, и Пенсионный фонд в данном конкретном случае выглядит как касса. Если в него поступают деньги, он их сразу выплачивает людям. Пенсионный фонд не занимается бизнесом, не занимается управлением средств. Все, что у него есть, он тратит»,— сказал Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что подобные ситуации, вызванные кассовыми разрывами, возникали и раньше, но при этом проблемы решались Министерством социальной политики, Министерством финансов и Госказначейством.

«Почему сейчас в этом треугольнике не были вовремя приняты управленческие решения относительно предоставления займа Пенсионному фонду? Я не знаю, какой фактор сработал… Задержки с пенсионными выплатами, которые были сейчас, в период, когда экономическая ситуация в Украине является не наихудшей, а достаточно стабильной, — недопустимы», — сказал Розенко.

Вместе с тем чиновник заявил, что в целом никакого кризиса нет и уже этом году на Украине могут повысить пенсии людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату.

Согласно официальной информации, Государственный бюджет Украины в январе-июле 2018 года получил 513,468 млрд гривен доходов, что на 15,791 млрд гривен, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.