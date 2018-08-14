Пенза, 14 августа, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В середине августа 2018 года для Краснодарского высшего военного авиационного училища будут отгружены первые тренажеры для летчиков, созданные на производственных мощностях пензенского технопарка.

Mil.ru Авиатренажёр

В целом в технопарке, чья производственная база вобрала в себя конструкторские разработки ранее функционировавшего Пензенского конструкторского бюро моделирования, разработаны 100 трёнажёров. Их отправят в 35 стран мира и регионы России.

Эти тренажеры используют для обучения, а также тренировок полётов в нештатных, аварийных ситуациях. С их помощью лётчики вертолётов и самолётов могут отработать свои действия во время полёта. Продукция пензенского ООО «ЭСВО» представляет собой кабины-тренажёры самолетов СУ, МиГ, Ан, L, Ил, Ту, Як и вертолетов марки Ка, Ми. Тренажёр выполнен в виде капсулы или кабины пилота, в нём установлено кресло пилота, панель управления и другие детали, соответствующие реальным.

Производственная база компании находится в двух корпусах технопарка «Рамеев» и в трёх помещениях других корпусов. В составе производственного кластера — сборочный цех, цех композитных материалов, лаборатория, помещение для испытаний, перевалочный пункт и офисы.