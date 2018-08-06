Москва, 6 августа, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Сотрудники Россельхознадзора за четыре года выявили более 27 тыс. тонн незаконно ввезенной на территорию России пищевой продукции. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что из указанных 27 тыс. тонн — 999 тонн продукции животноводства и 26,4 тыс. тонн — растительной продукции.

«За три года Россельхознадзором уничтожено свыше 26 тыс. тонн нелегальной продукции. Незаконно ввезенной животноводческой продукции уничтожено 862,3 тонны. Преобладающая товарная группа — молочная продукция. «Санкционной» растительной продукции уничтожено 24,9 тыс. тонн», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 7 августа 2014 года действует продовольственное эмбарго в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии. С 2015 года РФ ввела ответные санкции против Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. С 1 января 2016 года ограничительные меры действуют в отношении Киева.

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