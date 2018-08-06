Киев, 6 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. ЕС будет заниматься «патронажем» городов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), когда их захватят ВСУ, заявил президент Украины ПетрПорошенко, сообщает 6 августа «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петер

По его словам, задача ЕС будет состоять в том, чтобы помогать развитию некоторых городов и районов ДНР и ЛНР. Порошенко отметил, что со стороны ЕС подобный «патронаж» также был одобрен.

Напомним, Украина и независимые республики Донбасса дважды подписывали Минские соглашения, которые обязывают обе стороны прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта. Однако киевская хунта демонстративно игнорирует договоренности при молчаливом одобрении западных «партнеров».