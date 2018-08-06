Москва, 6 августа, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Санкции, которые США вводят против РФ, — это внутриамериканская политическая история, на которую никак не влияют действия Москвы. Об этом 6 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что правительство РФ всё-таки отреагировало на торговые пошлины, введённые Вашингтоном, аналогичными ответными шагами.

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«Думаю, что в Штатах на это обратят внимание, — считает Делягин. — Во-первых, это болезненно в символическом плане. Во-вторых, там гораздо более внимательно относятся к прибыли своих бизнесменов. Потом РФ всегда может дать им понять, что это только начало».

При этом Делягин отметил, что ответ России не станет причиной усиления санкционного давления на неё, так как санкции развиваются по своей внутренней логике, которая не связана с действиями Кремля.

«Отвечаем мы на пошлины или не отвечаем, это неважно, — сказал Делягин. — Это внутриамериканская политическая история. Ожидать, что это вызовет ответную реакцию, не стоит. Инициаторам антироссийских санкций не нужны аргументы, как показала вся их деятельность за последние четыре года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в России вступили в силу пошлины на импорт ряда товаров из США. Это ответная мера российских властей на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

Любопытно, но российское правительство решило не выходить за ограничительные рамки норм Всемирной торговой организации. С помощью ответных пошлин оно компенсирует только около 87,6 млн долларов в год. И это при том, что ущерб от американских пошлин составляет 537,6 млн в год.

Есть сведения, что оставшиеся 450 млн долларов в год по правилам ВТО могут быть компенсированы дополнительными пошлинами через три года.