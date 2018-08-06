Junkers времен войны мог упасть из-за погодных условий в Альпах
Берн, 6 августа, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Причиной крушения самолета Junkers Ju-52 в Швейцарии могла стать жара, пишет газета Kurier 6 августа.
Анализ места падения самолета 1939 года выпуска позволяет сделать некоторые выводы, но еще не дает точной картины.
«Столкновение с препятствием, проводом или другим воздушным судном исключено. Внешнего воздействия не было», — заявил Даниэль Кнехт из следственной комиссии. Следователи рассматривают версию погодного фактора. Кнехт пояснил, что в жару воздух становится разреженным — это отражается на полете во время взлета и при поворотах.
62-летний пилот был опытным, как и его 63-летний помощник. Возраст самолета не связан с опасностью полета: при должном техническом обслуживании его можно было эксплуатировать долгие годы. Кнехт отметил, что Junkers не был оснащен черными ящиками, поэтому у полиции нет никаких технических записей.
Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ju-52 разбился 5 августа в швейцарских Альпах. На борту находились 20 человек в возрасте от 42 до 84 лет, в том числе три гражданина Австрии. Все они погибли.
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