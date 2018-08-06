Москва, 6 августа, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Введение российским правительством пошлин на товары из США будет иметь скорее символическое воздействие, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 6 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ответные шаги властей РФ на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

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«Понятно, что наши поставки алюминия в США были на большую сумму, — сказал Делягин, отмечая тот факт, что пошлины компенсируют РФ только 87,6 млн долларов. — Это скорее символическое воздействие. Насколько я понимаю, вводятся пошлины только на то оборудование, которое нам могут поставить из других стран. Аналогичное по качеству. Не уникальное оборудование».

Соответственно, как считает Делягин, российским производителям не придётся покупать более дорогие товары, а можно просто переориентироваться на других поставщиков.

«То есть экономические последствия заключаются в том, что российскому бизнесу придётся напрячься, в некоторых случаях сменить партнёров и переориентироваться на новых, — отметил Делягин. — Если они этого не захотят, им придётся платить больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 5 августа в России вступили в силу пошлины на импорт ряда товаров из США.

В частности, на 25−40% повышаются пошлины на импорт некоторых транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования, оптоволокна, строительно-дорожной техники, оборудования для обработки металлов и бурения скальных пород.

Кроме того, отметим, что Россия, как и ряд других стран, столкнувшихся с американскими пошлинами, уже начала соответствующее разбирательство в ВТО.