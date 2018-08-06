Москва, 6 августа, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Очевидно, что государству нужно как-то контролировать происходящее в интернете. Но сделать это «в лоб» — не вышло. Надо остановиться, отдышаться и наконец-то подумать, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Прежде чем делать какие-то выводы, давайте посмотрим, что именно решил по поводу Telegram Таганский районный суд города Москвы. Вот цитата из решения 02−1779/2018 от 13.04.2018:

«Установить на территории Российской Федерации ограничение доступа к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership».

Тут чётко сказано, что нужно полномасштабно прервать работу мессенджера на территории РФ. Что Роскомнадзор с энтузиазмом начал осуществлять. Теперь Генпрокуратура утверждает, что РКН свои полномочия превысил. Как же это так? Получается, что РКН должен был ограничить работу только мессенджера, не затрагивая другие сервисы и сайты?

Но тот способ, который мессенджер избрал для сопротивления, как раз и предполагал, что он воспользуется чужими адресами, выделенными сервисами Google и Amazon. Выходит, что РКН в принципе ничего не мог сделать, кроме как заблокировать вебсайты, связанные с Telegram, и на том остановиться?

Абсурд. Ведь это тогда значило бы неполное исполнение решения суда. Впрочем, оно и так оказалось неисполнимым. И Роскомнадзор загнал себя в крайне неловкую ситуацию. Мало того, что блокировка не удалась, так теперь ведомство вынуждено само с собою разбираться, что же оно тут нарешало.

На самом деле, хорошим выходом из этой ситуации было бы признание несовершенства принятых законов и приостановление их действия. Да, наверное, это может сильно ударить по чьему-то имиджу, но кажется, с ним уже и так ничего не поделать.

Главный вопрос в том, что же делать дальше. Очевидно, что государству нужно как-то контролировать происходящее в интернете. Но сделать это «в лоб» — не вышло. Надо остановиться, отдышаться и наконец-то подумать.

Подумать в первую очередь о том, что именно государство и общество хотели бы получить от такого контроля. Все сейчас говорят о том, что интернет — это не просто телекоммуникации, а некое «киберпространство», в котором происходят свои события, находятся объекты экономического интереса, наличествует своя преступность и так далее. Пентагон даже заявил уже, что создаёт специальные группы по противодействию отдельным странам в киберпространстве. То есть, в этом пространстве возможны «военные» действия.

В сущности данного явления нужно всесторонне разбираться. Только после того, когда структура этого пространства будет изучена, станет понятно и то, как извлекать из него выгоду для общества и где в этом пространстве можно поставить пограничные столбы.

Это можно осуществить только в ходе всестороннего обсуждения со специалистами, экспертами и представителями тех, кого можно было бы назвать «обитателями» этого пространства. В интернете существуют довольно большие сообщества, чья деятельность не просто связана с интернетом, а которая полностью осуществляется там. Именно они могли бы больше всего рассказать о том, что там на самом деле происходит.

При разработке существующих законов государство воспринимало интернет как какую-то разновидность радио или газет. И попыталось его контролировать с позиции управления доступа. Для большинства людей, кто занимается развитием того самого киберпространства, это выглядело попросту нелепо. Они с первых дней говорили, что это не сработает. Что именно сработает — они не говорили по причине того, что их в общем-то никто и не спрашивал. Может быть, пришло время осуществить именно такой «маневр»?

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