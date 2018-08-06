Якутск, 6 августа, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В селе Якутии Кытыл-Дюра не стали ждать, когда руководство региона инициирует строительство здания больницы взамен сгоревшего, и решают свои проблемы самостоятельно, без участия представителей власти. Новую больницу строят всем селом, а деньги зарабатывают на концертах, которые дают в окрестных посёлках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Аллегория доктора в виде ангела» изображает доктора, исцеляющего пациентов

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По информации «Пятого телеканала», после того как больница в селе сгорела, руководство республики отказалось финансировать строительство нового здания, предложив людям ездить за медицинским обслуживанием за 100 км. Жители села собрались на сходе и придумали, как решить свою проблему самостоятельно. Был продан принадлежащий населённому пункту бильярдный стол, организованы гастроли творческого коллектива из деревни, собраны таким образом 200 тыс. рублей, и теперь селяне своими силами возводят здание. Помог людям и депутат Алиш Мамедов — привёз строительные материалы на 2 млн рублей. Он удивляется, что материалы использовали по назначению, а не растащили.

«Сами как-то собрались и построили. И прямо не плакались. Конечно, письма писали. Пороги обивали естественно», — рассказала глава муниципального образования Мальжагарский Вероника Лотова.

«Осталось только где-то достать деньги на медицинское оборудование. Но наработанный репертуар в селе не забыли. Надо будет — оправятся на новые гастроли», — резюмировал «Пятый канал».

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии на 2018 год вообще не заложили денег на строительство новых социальных объектов, рассказывал председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Госсобрания республики Виктор Фёдоров. По его словам, средства поступят только на достройку зданий, возведение которых уже начато. На строительство школ, больниц, детских садов и учреждений культуры в 2018 году руководство населённых пунктов Якутии просило порядка 11 млрд рублей.