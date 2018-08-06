Чайковский, Пермский край, 6 августа, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Пермском крае суд огласил приговор в отношении местного пенсионера. Он признан виновным в убийстве собственного кота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

AJEL Правосудие

По данным следствия, весной 2018 года 61-летний мужчина задушил своего четвероногого питомца — кота. Убийство произошло на глазах у шокированных поведением соседа жителей дома. Очевидцы и обратились с жалобой в полицию.

Известно, что в момент совершения преступления пенсионер пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Окружающие пытались остановить живодёра, но безуспешно. Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

Стоит отметить, что в Пермском крае прослеживается тенденция увеличения числа уголовных дел в отношении истязателей животных. Если в 2014 году возбудили четыре уголовных дела по фактам жестокого обращения с животными, то в 2017 году это число выросло вдвое — до восьми. В 99% случаев выносится обвинительный приговор. Однако в реальности фактов издевательств над собаками и кошками значительно больше, чем уголовных дел, сообщает издание «Звезда».