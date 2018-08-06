Каракас, 6 августа, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Западные средства массовой информации сомневаются в официальной версии покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявленной Каракасом. 6 августа австрийская газета Kurier приводит слова лидера оппозиционной партии Венесуэлы «Широкий фронт» Никмера Эванса.

Government of Venezuela Николас Мадуро

«Мы предупреждаем, что это запутанное событие может использоваться как предлог для отмены конституционного права людей протестовать», — сказал Эванс. По его словам, инцидент открывает двери для углубления репрессий.

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Оппозиция ссылается на заявление пожарных, которые предположили, что за покушение был принят взрыв газа в одном из близлежащих зданий. Как сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы возложили ответственность за покушение на Мадуро 4 августа на Колумбию и США.

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