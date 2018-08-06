Ярославль, 6 августа, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области готовит постановление об увеличении уставного капитала АО «Скоково» на 372 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон «Скоково»

В мае 2018 года полигон был принят в собственность региона у Ярославского муниципального района. На «Скоково» с апреля завозится мусор из Москвы. В качестве компенсации за это Ярославской области правительство столицы выделило 500 млн рублей в виде межбюджетного трансфера, большая часть которых должна пойти на модернизацию «Скоково». С этим связан и переход полигона под контроль региональной власти.

Как следует из проекта постановления, эти деньги будут выделены полигону из бюджета Ярославской области как вклад учредителя в уставной капитал предприятия. Курировать полигон будет департамент охраны окружающей среды и природопользования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на московские деньги планируется купить новую технику для полигона, модернизировать весовую площадку и построить установку для уничтожения фильтрата. Сейчас стоки с полигона, по утверждениям общественников, попадают в реку Нору, а затем в Волгу.