Бухарест, 6 августа, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В городе Сэнтане на западе Румынии группа германских и румынских археологов обнаружила крепость XIV века до нашей эры. Об этом сообщил портал Aradon.ro.

Руины. Гравюра

Отмечается, что обнаруженная крепость — одно из крупнейших сооружений данного периода, примерно в три раза превышающее по площади знаменитую малоазиатскую Трою. По сведениям издания, фортификация в Сэнтане расположена на 89 гектарах, в то время как троянские укрепления занимали 29 гектаров.

Исследователи сообщили, что сооружение было построено примерно 3,4 тыс. лет назад — в бронзовом веке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в провинции Сычуань на юго-западе Китая была найдена древняя деревня, относящаяся к временам династии Хань (202 год до н.э. — 220 год н.э.). Место под названием Цяоцзиньшаньцзе расположено в окрестностях колледжа в уезде Синьцзинь города Чэнду, столицы провинции Сычуань.

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