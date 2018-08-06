Москва, 6 августа, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Кредитные организации должны ускорить процесс сбора биометрических данных клиентов для их использования при оказании дистанционных банковских услуг. С призывом активнее участвовать в проекте выступил Банк России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников прошедшего в Центробанке закрытого совещания по данному вопросу.

geralt Биометрия

Читайте также: Банки начали подготовку к сбору биометрических данных

Сбор биометрических данных и представление дистанционных банковских услуг с их помощью пока показывают свою несостоятельность. Собираются данные крайне медленно, а идентификация новых клиентов с помощью мобильных устройств и вовсе не реализована. ЦБ призывает кредитные организации «ускориться». Однако пока банкиры не видят экономической целесообразности в развитии этого направления.

Ранее по теме: Коллекторам предоставят доступ к биометрическим данным жителей России

ЦБ РФ: Биометрические данные граждан России в руки коллекторов не попадут

Отмечается, что на сегодня сбор биометрических данных, который стартовал в России в начале июля, идёт далеко не теми темпами, которых ожидал регулятор. Представление же дистанционных банковских услуг на их основе практически не осуществляется. Так, по данным «Ростелекома», биометрические данные представляют в Единую биометрическую систему 14 банков с отделениями в 121 городе. В ней по состоянию на 2 августа имеются данные всего 1,2 тыс. человек.

В этой связи ЦБ РФ призвал банки «ускориться». При этом финансовые организации пока не видят экономической целесообразности от участия в этом проекте, что является одной из причин медлительности. По мнению экспертов, банки будут охотнее нести расходы на биометрию, если это позволит привлечь новых клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, разработчиком и оператором единой биометрической системы, создание которой было инициировано Центральным Банком РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, является «Ростелеком». Система удалённой идентификации начала работать в России с 30 июня 2018 года и позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Добавим, что ряд банков в России начали подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов ещё с октября 2017 года.