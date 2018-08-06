Ханты-Мансийск, 6 августа, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В Югре были задержаны трое жителей Томской области, которых подозревают в попытке кражи нефти у ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Они были пойманы в момент, когда осуществили врезку в нефтепровод и заполнили четыре цистерны общим объемом 75 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Кража нефти, по мнению правоохранителей, была поставлена на поток. Подозреваемые использовали теплоход, нефтеналивную баржу и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 30 и 158 УК РФ («Кража»). Одного из подозреваемых заключили под стражу, двух других отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре шести жителям города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа, которые в период с декабря 2015 года по июль 2016 года изготовили шесть несанкционированных врезок в напорные нефтепроводы, расположенные на месторождениях, принадлежащих ООО «Лукойл — Западная Сибирь» на территории Нижневартовского района. За кражу 50 тонн нефти суд назначил мужчинам наказание от двух до двух с половиной лет лишения свободы.