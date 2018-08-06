Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В секторе Газа может быть установлен режим прекращения огня. С этим согласилось руководство группировки ХАМАС, пишет газета The Times of Israel.

Бейт-Ханун. Сектор Газа

Отмечается, что в качестве первого шага к «режиму тишины» намечено прекращение запуска в сторону Израиля с территории Палестины зажигательных воздушных змеев и шаров. По данным издания, еврейское государство, в свою очередь, снимет недавние ограничения, установленные в отношении палестинских оппонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить поездку в Колумбию из-за ситуации в секторе Газа. Ранее сообщалось, что 2 августа представители движения ХАМАС приняли участие в переговорах в Египте по ослаблению блокады сектора Газа.

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