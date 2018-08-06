Брюссель, 6 августа, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Брюсселе при поддержке креативного агентства экономики (Bekraf) и правительство провинции Западной Явы организовало мероприятие Pesta Indonesia, культурное и кулинарное событие, которое состоялось в парке Пайри Дайза, Бельгия, сообщает Antaranews.

(сс) Christopher Michel Национальный танец

В ходе мероприятия посетители могли попробовать традиционную кухню Индонезии, с новой стороны открыть для себя индонезийский кофе, а также посмотреть художественные выступления Западной Явы и острова Бали.

Посол Индонезии в Брюсселе Юрий Тамрин надеется, что это сотрудничество с парком Пайри Дайза может быть развито в ближайшие годы, а индонезийские фестивали смогут отображать культурное разнообразие других индонезийских регионов.

Парк Пайри Дайза является крупнейшим туристическим местом, зоопарком и ботаническим садом в Бельгии. Пайри Дайза посещают почти два миллиона посетителей каждый год.