Москва, 6 августа, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Министерство транспорта России обяжет авиакомпании выплачивать компенсации пассажирам, не попавшим на борт самолета из-за продажи большего числа билетов на рейс, чем кресел в воздушном судне (овербукинг), сообщают 6 августа Известия.

(сс) katyveldhorst В аэропорту

По данным издания, соответствующее решение было принято в конце прошлого месяца на закрытом совещании с участием Минтранса и представителей крупнейших российских авиакомпаний.

Так, до конца года авиакомпании обяжут выплачивать пострадавшим от овербукинга пассажирам от $200 до $400 на международных рейсах и от 8 до 20 тыс. рублей — на внутренних. Кроме того, авиаперевозчиков обяжут вернуть пассажирам деньги за билет или предложить удобное время вылета.

Напомним, овербукинг официально используется во многих странах мира, и за ожидание вылета следующим рейсом пассажир может получить, например, денежную компенсацию.

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