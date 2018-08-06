Нижегородская область, 2 марта, 2009, 12:25 — ИА Регнум. В Нижегородской области 1 марта на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу №1(часть Автозаводского района Нижнего Новгорода) победил председатель профкома первичной профсоюзной организации ОАО " ГАЗ " Евгений Морозов, выдвинутый НРО ВПП "Единая Россия" . За него проголосовали 68,78% избирателей.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, другие кандидаты, военный пенсионер Сергей Вавилычев (НРО ПП " ЛДПР ") и генеральный директор ООО "НИС" Николай Елохин (НРО ПП " КПРФ "), получили на выборах 8,53% и 19,49% голосов соответственно.

Официальные итоги выборов областная избирательная комиссия должна огласить 3 марта.