Нижегородская область: на довыборах в Заксобрание победил кандидат-единоросс
Нижегородская область, 2 марта, 2009, 12:25 — ИА Регнум. В Нижегородской области 1 марта на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу №1(часть Автозаводского района Нижнего Новгорода) победил председатель профкома первичной профсоюзной организации ОАО "
Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, другие кандидаты, военный пенсионер Сергей Вавилычев (НРО ПП "
Официальные итоги выборов областная избирательная комиссия должна огласить 3 марта.