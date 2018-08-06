Москва, 6 августа, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Роскомнадзор настолько увлёкся борьбой с Telegram, что начал действовать не в соответствии с предписаниями Генеральной прокуратуры, а с превышением своих полномочий. Надзорное ведомство не давало разрешения на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером. Это выяснилось в ходе рассмотрения иска к Роскомнадзору и Генпрокуратуре РФ, который в Таганский суд Москвы направил владелец сайта ООО «Живая фотография», пишут «Ведомости». Заявитель потребовал признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке сайта posterslegends.com, и обязать его восстановить доступ к ресурсу.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

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После блокировок Telegram потерял пятую часть аудитории в России

В прокуратуре заявили, что ими было подписано разрешение на ограничение доступа исключительно к семи аккаунтам Telegram, на которых осуществлялась пропаганда деятельности ряда запрещённых в России террористических организаций на территории Сирии, а также к четырём страницам для обхода блокировок. В остальных же случаях при блокировке сайтов Роскомнадзор действовал с превышением своих полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о блокировке Telegram Таганский суд Москвы принял 13 апреля. Это решение суд вынес в связи с неисполнением руководством мессенджера требования предоставить информацию в ФСБ о переписках людей, причастных к терактам в Санкт-Петербурге. Уже с 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России. Попытки заблокировать сам мессенджер пока успехом не увенчались.